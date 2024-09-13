Burdur’da drenaj çalışmasında göçük: 1 ölü!

Feci olay Burdur'da meydana geldi. Drenaj çalışması sırasında toprak kayması sonucu işçi N.H. göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu göçük altında kalan N.H.'ye ulaştı.