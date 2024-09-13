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Giriş Tarihi: 13.9.2024 10:28

Burdur'da drenaj çalışmasında göçük: 1 ölü!

Burdur'da drenaj çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan 55 yaşındaki N.H. yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

DHA
Burdur’da drenaj çalışmasında göçük: 1 ölü!

Feci olay Burdur'da meydana geldi. Drenaj çalışması sırasında toprak kayması sonucu işçi N.H. göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu göçük altında kalan N.H.'ye ulaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından göçük altından çıkarılan N.H.'nin cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Burdur'da drenaj çalışmasında göçük: 1 ölü!
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