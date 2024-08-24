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Giriş Tarihi: 24.8.2024 19:14

Burdur'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 33 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA
Burdur’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Burdur'da Vedat B. (56) idaresindeki 06 EDF 726 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Isparta kara yolu Burdur'un Bucak içesi Elsazı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada otobüs şoförü Vedat B. ile yolcular Ercan Ç. (45), Seyhan Ç. (41), Gamze S. (20), Nikolat L, Tatiana L, Yahya B. (19), Balgeyeva A, Avni D. (74), Ozan Y. (18), Yakup P. (23), Hatice D. (24), Selman B. (25), Hakan P. (21), Bayram B. (28), Halil T. (19), Alper D. (22), Nurcan A. (55), Halime A. (63), Ozan T. (44), Hasan Ü. (49), Tuğra D. (19), Yasin Ç. (8), Deniz Ç. (10), Toprak Ö. (33), Mustafa Ç. (37), Ramazan Ç. (25), Olga C, Rahime S. (54), İlayda D. (25), Ryta B, Eylül K. (23) ve Oleg A. yaralandı.

Kazanın ardından, otobüsteki diğer yolcular yaralıların otobüsten çıkarılmasına destek oldu.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Burdur'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
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