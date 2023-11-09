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Giriş Tarihi: 9.11.2023 02:18

Burdur'da jandarmadan restorana fuhuş baskını

Burdur’un Bucak ilçesinde bir restoranda fuhuş yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı

İHA
Burdur’da jandarmadan restorana fuhuş baskını

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda timin katılımıyla Bucak ilçesinde bir restorana fuhuş baskını düzenlendi.

5 Kasım Pazar günü sabaha karşı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan "Nuri Baba" operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken 11 kişiye işlem yapıldı.

Baskın yapılan iş yerinde yaşı küçük kızların kullanıldığı ve çok sayıda mağdurun olduğu iddiaları üzerine Burdur İl Jandarma Komutanlığı timleri harekete geçti. Yapılan baskında işletme sahibi N.M. ile T.M., H.U. ve E.K. gözaltına alındı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen şahıslardan işletme sahibi N.M. tutuklandı, diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Burdur'da jandarmadan restorana fuhuş baskını
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