Burdur’da kaybolan Hilmi Güleşir’in canız bedeni göl içinde bulundu

Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde ikamet eden Hilmi Güleşir 30 Mart akşam saat 22.00 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Başvurunun ardına ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalarda Güleşir'in en son gece saat 23.00 sıralarında Burdur Gölü halk plajı kenarındaki bir işletmeden alışveriş yaptığının tespit edilmesi üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

CEKET BULUNDU

Sabah saatlerinde göl iskelesinin altında bir ceket bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cekette incelemelerde bulunurken, polis ekipleri göl çevresinde, AFAD ekipleri ise termal dron kameralar ile göl yüzeyinde tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Hilmi Güleşir'in Burdur Gölü'ne girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Antalya'dan dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından 4 gün süren su altı arama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Yoğun aramalar sonucunda Hilmi Güleşir'in cansız bedeni, ceketinin bulunduğu noktanın yaklaşık 2 kilometre ilerinde Burdur Gölü içerisinde dalgıçlar tarafından bulundu. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Güleşir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.