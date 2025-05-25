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Giriş Tarihi: 25.5.2025 20:35

Burdur’da kızların sosyal medya kavgası kanlı bitti: 2 yaralı!

Burdur'un Bucak ilçesinde liseli kızların sosyal medya kavgası kanlı bitti. Kavgayı ayırmak için müdahale eden iki kişi bıçaklanırken, birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırgan kız kıskıvrak yakalandı.

İHA
Burdur’da kızların sosyal medya kavgası kanlı bitti: 2 yaralı!

Olay, Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (18) erkek arkadaşının sosyal medya üzerinden eklenmesi nedeniyle İ.K. (18) adlı kız ile parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından parkta bulunan B.V.D. (18) ve A.C.C. (16), tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak A.S., yanında bulunan bıçakla B.V.D.'yi karın ve boyun bölgesinden, A.C.C.'yi ise kaşından bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkez'ine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli A.S. polis ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, hastanede tedavi altına alınan B.V.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Burdur’da kızların sosyal medya kavgası kanlı bitti: 2 yaralı!
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