Burdur’da kızların sosyal medya kavgası kanlı bitti: 2 yaralı!

Olay, Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (18) erkek arkadaşının sosyal medya üzerinden eklenmesi nedeniyle İ.K. (18) adlı kız ile parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından parkta bulunan B.V.D. (18) ve A.C.C. (16), tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak A.S., yanında bulunan bıçakla B.V.D.'yi karın ve boyun bölgesinden, A.C.C.'yi ise kaşından bıçaklayarak yaraladı.