Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da korkunç kaza: 1 ölü
Giriş Tarihi: 20.1.2025 19:07 Son Güncelleme: 20.1.2025 21:56

Burdur’da korkunç kaza: 1 ölü

Burdur'un Bucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Recep Yıldız (58) hayatını kaybetti. Kaza saat 16.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu Kızılkaya kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Burdur’da korkunç kaza: 1 ölü

Recep Yıldız idaresindeki traktör yolun sağ şeridinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazada traktörün altında kalan Recep Yıldız ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recep Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur’da korkunç kaza: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA