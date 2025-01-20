Burdur’da korkunç kaza: 1 ölü

Recep Yıldız idaresindeki traktör yolun sağ şeridinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazada traktörün altında kalan Recep Yıldız ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recep Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.