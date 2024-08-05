Burdur’da oğlu ile balık tutmaya giden baba baraja düşerek hayatını kaybetti

Burdur merkez Akyaka Köyü'nde oturan Mehmet Uysal, oğlu ile birlikte Karaçal Ali Kılcı Barajına balık tutmaya gitti. Oltalarını suya attıkları sırada baba Uysal, bir anda dengesini kaybederek baraja düştü.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Babasını gece karanlığında baraja düştüğünü gören oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekipleri tarafından barajdan cansız bedeni çıkarılan Mehmet Uysal'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsini ardından Mehmet Uysal, Akaka Köyü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.