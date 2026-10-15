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Giriş Tarihi: 15.10.2026 15:46

Burdur'da ortalığın savaş alanına döndüğü kazada acı haber: Genç sürücü hayatını kaybetti

Burdur'da iki otomobilin çarpışmasının ardından kontrolden çıkarak dükkana çarpan ve motoru yerinden fırlayan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İHA Yaşam
Burdur’da ortalığın savaş alanına döndüğü kazada acı haber: Genç sürücü hayatını kaybetti
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Burdur'da sabah saatlerinde Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Anıl Keskin (27) idaresindeki 15 ACC 588 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ş.C. yönetimindeki 15 BB 320 plakalı otomobile çarptı.

OTOMOBİL SAVRULUP DÜKKANA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki dükkana çarptıktan sonra yeniden yola döndü. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yol ortasına fırlarken, dükkanda da büyük çapta hasar meydana geldi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Necati Anıl Keskin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURDUR

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Burdur'da ortalığın savaş alanına döndüğü kazada acı haber: Genç sürücü hayatını kaybetti
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