Burdur’da ortalığın savaş alanına döndüğü kazada acı haber: Genç sürücü hayatını kaybetti

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Necati Anıl Keskin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör