Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, motosiklet sürücüsü Ramazan Karademir ile yolcu olarak Abdulkadir Bekçioğulları olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Barış A. ile beraberindeki Seda Ç. (33) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.