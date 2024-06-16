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Giriş Tarihi: 16.6.2024 18:10

Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.

DHA
Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Burdur'daki kaza, saat 08.00 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu Aşağıyumrutaş köyü yakınlarında meydana geldi.

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Ramazan Karademir'in kullandığı 07 BMJ 570 plakalı motosiklet ile Barış A. (30) yönetimindeki 67 ADB 517 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, motosiklet sürücüsü Ramazan Karademir ile yolcu olarak Abdulkadir Bekçioğulları olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Barış A. ile beraberindeki Seda Ç. (33) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Ramazan Karademir ile Abdulkadir Bekçioğulları'nın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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