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Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:12

Burdur'da şüpheli ölüm! 25 yaşındaki genç yurt odasında ölü bulundu

Burdur'da özel bir öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki Mustafa Sarı, odasında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da kesici iz bulunmayan gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla netleşecek.

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İHA
Burdur’da şüpheli ölüm! 25 yaşındaki genç yurt odasında ölü bulundu
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Burdur'da sabah saatlerinde özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtta kalan Mustafa Sarı (25), odasında hareketsiz halde bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri de odada incelemelerde bulundu. Gencin cenazesinde herhangi bir darp ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi. Mustafa Sarı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURDUR
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