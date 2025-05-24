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Giriş Tarihi: 24.5.2025 12:31 Son Güncelleme: 24.5.2025 12:40

Burdur'da traktör kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur’da meydana gelen traktör kazasında 11 yaşındaki Edanur Kubilay hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Burdur’da traktör kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Korkunç kaza Burdur merkeze bağlı Taşkapı köyünde meydana geldi. K.K. idaresindeki 15 NZ 681 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Fatma K., Yiğit K., Şerif K., Edanur Kubilay ve Kabil K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Edanur Kubilay yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı 4 kişinin tedavisini sürdüğü öğrenildi.

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Burdur'da traktör kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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