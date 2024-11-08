Burdur’da zincirme kazada can pazarı: 3 ölü, 5 yaralı

Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü Kocabel mevkisinde Mehmet K. (25) idaresindeki 32 HV 864 otomobil, Alper G'nin (23) kullandığı 07 AGN 307 plakalı çimento tankeriyle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle İbrahim U. (42) yönetimindeki 07 BDT 469 plakalı otomobile çarpan çimento tankeri, Abidin Ünder'in (47) kullandığı 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine düşüp sürüklenerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ünder ile yanındaki Arslan Ünder'in (67) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, aynı araçta bulunan Zeynep Alkış (37) ise hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sürücüler Mehmet K, İbrahim U. ve Alper G. ile Yeliz Y. (40) ve Hasan Ali E. (46) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.