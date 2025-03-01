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Giriş Tarihi: 1.3.2025 21:21 Son Güncelleme: 1.3.2025 21:30

Burdur’daki kazada sürücü yaralandı eşi öldü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında Saliha Demirel hayatını kaybederken ticari araç sürücüsü eşi Durmuş Demirel yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burdur'un Gölhisar ilçesi Yeşildere Köyü Yapraklı Barajı yakınlarında meydana geldi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Burdur’daki kazada sürücü yaralandı eşi öldü

Durmuş D. idaresindeki hafif ticari araç virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Durmuş Demirel ve yolcu koltuğunda oturan eşi Saliha Demirel yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Saliha Demirel'in hayatını kaybettiği belirlenirken Durmuş Demirel ise ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saliha Demirel'in cenazesi ise olay yeri inceleme ve savcının çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Burdur’daki kazada sürücü yaralandı eşi öldü
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