Bursa grafiti ile rengârenk oldu

Bursa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Grafiti Şenliği, profesyonel sanatçıların yanı sıra 7'den 70'e tüm vatandaşların katılımıyla görsel şölene dönüştü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla 780 metrekarelik alana kurularak adeta tuvale dönüştürülen tüm panolar, Bursa'nın ana cadde ve meydanlarında sergilenecek. Şehirdeki mevcut trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları 'tuval gibi kullanıp' sanat eserine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, grafiti sanatına da tüm desteğini sürdürüyor. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen 'Sprey seni çağırıyor" isimli Grafiti Şenliği bu yıl Hüdavendigar Kent Parkı'nda yapıldı. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Denizli, Mardin, Hatay, Adıyaman, Burdur ve Bursa'nın farklı noktalarından gelen onlarca profesyonel ve amatör grafiti sanatçısı, şenlik için hazırlanan 780 metrekarelik alan üzerinde hünerlerini sergiledi. Endonezya uyruklu iki grafiti sanatçısının da katıldığı şenlikte, bugüne kadar eline hiç sprey boya almamış 7'den 70'e yüzlerce vatandaş da hazırlanan panoları rengarenk boyadı. Şenlik için hazırlanan alandaki panolar adeta dev bir tuvale dönüştü. Vatandaşların da akın ettiği şenlikte kullanılan sprey, boya ve benzeri tüm malzemeler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, toplam 1820 kutu sprey boya ve 90 kilo boya kullanıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şenlik alanına gelerek, sprey boya ile hünerlerini sergileyen vatandaşlarla sohbet etti. Kendisi de sprey boya ile duvarlara iz bırakan Başkan Aktaş, Grafiti Şenliği'nin bu sene de yapılması için çok fazla geri dönüş aldıklarını ifade etti.