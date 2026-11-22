Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Osmaneli-Bursa kesiminde test sürüşleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Eylül-Ekim döneminde yol geometrisi ve statik katener ölçümleri tamamlanırken, kasımda dinamik ivmelenme ve katener testleri gerçekleştirilecek.

Ardından sinyalizasyon, ETCS, GSM-R ve Ankara-İstanbul hattıyla entegrasyon testleri yapılacak. Projenin genelinde yüzde 83,08 fiziksel ilerleme sağlandı. Bursa, Gürsu ve Yenişehir üzerinden Osmaneli'ye bağlanacak hat, Ankara-İstanbul hızlı tren ağına entegre edilecek. Proje tamamlandığında Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul seyahat süreleri 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Yolcu ve yük taşımacılığının birlikte yapılacağı hattın yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon tondan fazla yük taşıma kapasitesi bulunuyor. Bursa- Bandırma kesimindeki yapım çalışmaları ise devam ediyor.