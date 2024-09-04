Bursa incirine AB tescili

Ülkemizin zengin lezzet mirası dünya sahnesine taşınmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin de Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan ürünler arasına girdiğini duyurdu. Bursa siyah incirinin tescil alan 26'ıncı ürün olduğunu belirten Yumaklı, "Bursa'nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 26'ya yükseldi. Dün söylemiştik listeye yenilerin ekleneceğini, devamı da gelecek" dedi. Yumaklı, önceki gün de Konya'da yetişen Hüyük çileğinin AB tescili aldığını duyurmuştu. Sanayi Bakanı Fatih Kacır ise sosyal medyadan "4'ü ilan aşamasında olmak üzere 61 başvurumuzun tescil süreçleri devam ediyor. Coğrafi işaretli ürünlerimizle ülkemizin zengin kültür ve lezzet mirasını dünya sahnesine taşımaya devam ediyoruz" mesajını verdi.