Bursa İnegöl’de kaza: 2’si çocuk 5 yaralı var!

Her iki aracın da savrulduğu kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Yağız B. (8), Ayaz B. (6) isimli çocuklar ile hafif ticari araçtaki Barış Can Çakır (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.