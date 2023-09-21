Bursa ve Balıkesir’de İHA’lı dev uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 140 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona; 2023 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile özel harekât ve çevik kuvvet unsurlarımız katıldı.
Operasyon kapsamında; 135 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu 19 silah ele geçirildi.
"İNLERİNE GİRECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken zehir tacirlerinin her an enselerinde olduğu mesajını paylaştı. Yerlikaya, "Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" dedi.
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ İLE BALIKESİR'DE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA, 1⃣3⃣5⃣ ZEHİR TACİRİ İLE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ❗️#Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın… pic.twitter.com/lzvUnoR6Px— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2023