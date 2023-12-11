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Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:56 Son Güncelleme: 11.12.2023 14:10

Bursa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen aile çetesi yakalandı

Bursa’da yaşanan aile boyu vurgun olayı bu kadarına pes dedirtti. Resmi ve dini nikahlı iki eşiyle bir evi hedef alan hırsızlar, 1 Milyon TL’lik ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı. Bursa polisi yüzlerce kamera görüntüsünü izleyerek soyguncu aile çetesini kıskıvrak yakaladı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen aile çetesi yakalandı

Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın önüne lüks bir otomobille gelen 28 yaşındaki Orhan T., yanında bulunan resmi nikahlı eşi 19 yaşındaki Sıla T. ve dini nikahlı eşi 26 yaşındaki Burcu Ç. ile kuzeni olduğu öğrenilen Murat T. (28)'yi bırakıp yola devam etti. Yüzlerini güvenlik kamerasından gizleyerek bölgedeki bir siteye giren 3 şüpheli, girdikleri evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalıp taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

YÜZLERCE KAMERA İNCELENDİ

İhbar üzerine düğmeye basan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde teknik takip başlattı. Yüzlerce kamera görüntüsü izlenirken, lüks otomobille hırsızlık sonrası Ankara ve Osmaniye'ye gittiği belirlenen çete üyelerine operasyon düzenlendi. Ekipler, Orhan T. ve iki eşi Sıla T. ve Burcu Ç.'yi Ankara'da lüks bir dairede yakalarken kuzen Murat T. ise Osmaniye'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kayıplara karışan bir kadın şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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Bursa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen aile çetesi yakalandı
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