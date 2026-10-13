Bursa’da 2 milyon liralık altın hırsızlığı: Kıskıvrak yakalandı!

Olay, İnegöl'ün kırsal Bilalköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir eve giren şahıs, evde bulunan 40 tam altın, 5 gram altın ve 3 çeyrek altını çalarak kayıplara karıştı. Altınların yaklaşık değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.



KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ



Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yürütülen titiz çalışma sonucunda şüpheli Hüseyin Y. (59) yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.