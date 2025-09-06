Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü!
Giriş Tarihi: 6.9.2025 23:39

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Nahla E., isimli çocuk dengesini kaybederek 1’inci katın balkonundan düştü. Yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Olay, Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi.

Balkonda tek başına duran 2 yaşındaki Nahla E., aşağıya bakmak istediği sırada bir anda dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan küçük çocuğun ağlama sesini duyan ailesi durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

