SAVCILIK İFADESİNDE KAN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Olayın ardından polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen B.U.'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, mağazada kendisine birikmiş bonus parasından yararlanabileceğinin söylendiğini, hesabına para aktarılmasını kabul ettiğini ancak karşılığında herhangi bir telefon almadığını öne sürdü.

Telefonuna gelen mesajlar üzerine müşteri hizmetlerini aradığını belirten şüpheli, adına iki cep telefonu satışı yapıldığını ve toplam 70 bin TL kredi kullandırıldığını öğrendiğini iddia etti. Bu işlemi iptal ettirmek ve borcunu sildirmek amacıyla ertesi gün mağazaya gittiğini anlatan B.U., yanında korkutmak amacıyla bir döner bıçağı ve bir ekmek bıçağı götürdüğünü söyledi. Çalışanlarla arasında tartışma çıktığını belirten şüpheli, Berna A.'ya döner bıçağıyla vurduğu anları hatırlamadığını savundu.