Bursa’da aile katliamı: Cinnet getiren adam ailesini katletti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Samet Özdemir boşanma arifesinde olduğu eşiyle sık sık kavga ediyordu. 30 yaşındaki Zeynep Özdemir, şiddet gördüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı ve 9 yaşındaki Metehan ve 4 yaşındaki Batuhan ile yalnız yaşamaya başladı. Eşi hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararı dün biten talihsiz kadın, gece saat 01:00 sıralarında eve gelen Samet Özdemir ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen ve cinnet getiren Samet Özdemir, yanında getirdiği tabancayla iki oğlunu vurdu. Ardından eşini de vuran Özdemir son olarak kendisini de vurarak intihar etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI UZATACAKTI

Sabah erken saatlerde eve gelen Zeynep Özdemir'in annesi, eve girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yardım çığlıkları atan kadının feryadını duyan komşuları durumu hemen Polise ve Sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Özdemir'in bu sabah annesiyle birlikte yeniden Adliyeye giderek uzaklaştırma kararını uzatacağı öğrenildi.