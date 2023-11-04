Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da aile katliamı: Cinnet getiren adam ailesini katletti
Giriş Tarihi: 4.11.2023 13:56 Son Güncelleme: 4.11.2023 14:08

Bursa'da aile katliamı: Cinnet getiren adam ailesini katletti

Bursa'da eşinin uzaklaştırma kararı aldığı 34 yaşındaki Samet Özdemir uzaklaştırma kararının bittiği gün katliam yaptı. İki oğlunun ve eşinin yaşadığı eve gelen Samet Özdemir 8 ve 4 yaşındaki çocuklarını öldürdükten sonra eşini de vurarak intihar etti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da aile katliamı: Cinnet getiren adam ailesini katletti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Samet Özdemir boşanma arifesinde olduğu eşiyle sık sık kavga ediyordu. 30 yaşındaki Zeynep Özdemir, şiddet gördüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı ve 9 yaşındaki Metehan ve 4 yaşındaki Batuhan ile yalnız yaşamaya başladı. Eşi hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararı dün biten talihsiz kadın, gece saat 01:00 sıralarında eve gelen Samet Özdemir ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen ve cinnet getiren Samet Özdemir, yanında getirdiği tabancayla iki oğlunu vurdu. Ardından eşini de vuran Özdemir son olarak kendisini de vurarak intihar etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI UZATACAKTI

Sabah erken saatlerde eve gelen Zeynep Özdemir'in annesi, eve girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yardım çığlıkları atan kadının feryadını duyan komşuları durumu hemen Polise ve Sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Özdemir'in bu sabah annesiyle birlikte yeniden Adliyeye giderek uzaklaştırma kararını uzatacağı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Beklenen gün geldi! Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi
SON DAKİKA: İlhan Cihaner'den kritik kurultaya dakikalar kala şok karar: Bu anti demokratik yarışın parçası olmayı reddediyoruz
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğünü eleştiren Bassem Youssef'e Meta sansürü!
İYİ Parti'de istifa şoku! Meral Akşener'den ilk yorum: Vicdani problemler...
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakem atamalarına tepki! "Trabzonspor'u haklı buluyorum"
Son dakika Galatasaray haberi: Bayern Münih maçı öncesi Muslera şoku! Son durumu belli oldu
Mayıs 2010’dan Kasım 2023’e... Nereden, nereye?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Celtic, neden inadına Filistin’i destekliyor?
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması! Banka görevlisi fark etti: Paraları o hesaba aktarmışlar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da aile katliamı: Cinnet getiren adam ailesini katletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA