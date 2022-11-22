Bursa’da akıl almaz olay: Pitbull cinsi köpekle işkence

İÇERİYE KÖPEK SAKLAMIŞLAR

Bir iş yerinde 3 kişi tarafından darp edilen ve kafasında sopa kırılan Erol Duran bu kadarına da pes dedirtecek bir saldırıya daha uğradı. İş yerindeki bir kapıyı açan saldırganlar, içeriye sakladıkları pitbull cinsi köpeğe "saldır" emri verdi. Yasaklı ırk olan köpeğin saldırısına uğrayan Erol Duran'ın kolları parçalanırken, artar damarı yırtıldı. Duran, köpeği iş yerinden dışarıya atmayı başarsa da Eyüp Ö, dışarıya çıkarak köpeği yeniden içeriye aldı.