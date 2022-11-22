Bursa’da akıl almaz olay: Pitbull cinsi köpekle işkence

Evli ve 2 çocuk babası Erol Duran, ailesiyle tartışan arkadaşı Mehmet Ö ve eşine evine açtı. Genç çifti bir süre misafir eden Duran çifti, yaşanan bazı problemlerden dolayı arkadaşının ve eşinin evden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine tartışan iki arkadaşın arası açıldı.
Olaydan günler sonra Erol Duran'ı arayan Mehmet Ö, kendisiyle konuşmak istediğini belirterek buluşmak istedi. Erol Duran belirtilen adrese gittiğinde iş yerinde Mehmet Ö, oğlu Eyüp Ö ve tanımadığı bir kişi ile karşılaştı. Burada 3 kişiyle tartışan Erol Duran, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilmeye başlandı.
İÇERİYE KÖPEK SAKLAMIŞLAR
Bir iş yerinde 3 kişi tarafından darp edilen ve kafasında sopa kırılan Erol Duran bu kadarına da pes dedirtecek bir saldırıya daha uğradı. İş yerindeki bir kapıyı açan saldırganlar, içeriye sakladıkları pitbull cinsi köpeğe "saldır" emri verdi. Yasaklı ırk olan köpeğin saldırısına uğrayan Erol Duran'ın kolları parçalanırken, artar damarı yırtıldı. Duran, köpeği iş yerinden dışarıya atmayı başarsa da Eyüp Ö, dışarıya çıkarak köpeği yeniden içeriye aldı.
Bir fırsatını bularak iş yerinden çıkmayı başaran Erol Duran, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada Mehmet Ö, oğlu Eyüp Ö ve arkadaşları olay yerinden kaçtı.
3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Kanlar içinde yere yığılan Erol Duran, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olan Duran, yoğun bakıma alındı. 3 gün yoğun bakımda tedavi gören Duran, güçlükle iyileşebildi. Yaşadığı büyük şok ve korku sonrası 3 kişiden şikayetçi olan Erol Duran, zanlıların yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.