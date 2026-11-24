Olay, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri bölgede gece saatlerinde alkol denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin alkol kontrolünden geçirildiği uygulama, gazeteciler tarafından dronla havadan da takip edildi.
UYGULAMA NOKTASINI GÖRÜNCE YAN YOLA SAPTI
Denetim noktasına yaklaşan 16 BZA plakalı otomobilin sürücüsü, polis ekiplerini fark edince uygulama noktasından geçmek yerine Gürsu Metro İstasyonu yan yoluna giriş yaptı. Sürücünün hareketleri dronla havadan takip edilirken, durum yerdeki ekiplere bildirildi. Ekipler tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Uğurcan Y.'ye alkol testi yapıldı. Bir süre alkolmetreye üflemeyen sürücü, üflediğinde ise 1.77 promil alkollü olduğu tespit edildi.
DENETİMLER DRON DESTEĞİYLE SÜRDÜRÜLDÜ
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada dron kullanılmasıyla denetim noktası çevresindeki araç hareketleri de havadan takip edildi. Özellikle uygulama noktasını fark ederek güzergah değiştiren sürücülerin tespit edilmesinde dron desteğinden yararlanıldı. Ekiplerin trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanımının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.