UYGULAMA NOKTASINI GÖRÜNCE YAN YOLA SAPTI



Denetim noktasına yaklaşan 16 BZA plakalı otomobilin sürücüsü, polis ekiplerini fark edince uygulama noktasından geçmek yerine Gürsu Metro İstasyonu yan yoluna giriş yaptı. Sürücünün hareketleri dronla havadan takip edilirken, durum yerdeki ekiplere bildirildi. Ekipler tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Uğurcan Y.'ye alkol testi yapıldı. Bir süre alkolmetreye üflemeyen sürücü, üflediğinde ise 1.77 promil alkollü olduğu tespit edildi.