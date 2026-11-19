



SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Yaşananların ardından önce reklamları hazırlayan kişilere ulaşmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını anlatan Özdemir, hukuki yollara başvurduklarını belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Özdemir, satışa sunulan dört farklı ürüne ait bağlantıları, telefon numaralarını ve whatsapp hatlarını yetkililere teslim ettiklerini söyledi. Emniyette ifade verdiklerini ve Siber Suçlarla Mücadele Birimine de başvurduklarını aktaran Özdemir, sosyal medya hesaplarının sürekli değiştirilmesi nedeniyle sahte reklamlarla mücadelenin zorlaştığını dile getirdi.



"VATANDAŞLAR ÇOK DİKKATLİ OLSUN"



Özellikle ileri yaştaki vatandaşların yapay zeka ile hazırlanan videoları gerçek sanarak bu reklamlara inanabildiğine dikkat çeken Özdemir, bugüne kadar iki farklı video üzerinden dört ayrı ürünün reklamında kullanıldığını belirtti. Vatandaşları uyaran Özdemir, kendi görüntülerinin yer aldığı reklamların gerçeği yansıtmadığını ve bu ürünlerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör