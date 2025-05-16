Bursa’da alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı!

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesi sahibi Hazar A. (20), kendisine yaklaşık 10 milyon lira borcu olan Alihan Y. (27) ve Kemal T.'yi (26) konuşmak için iş yerine davet etti. Şahıslar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hazar A. elindeki tabancayla 2 şahsa kurşun yağdırdı. Alihan Y. sağ bacağına isabet eden 3 mermi, Kemal T. ise bacağına isabet eden bir mermiyle yaralandı. Şüpheli kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.