Bursa’da alkollü sürücü polise yakalanmamak için öyle bir şey yaptı ki! Cezadan kaçamadı...

POLİS SABIR TAŞINA DÖNDÜ!

İşlemleri tamamlanan sürücü yine, "Ben seyir halinde değildim" deyince, polis memuru sürücüye dönerek uygulamalı şekilde, "Ben, araba sürerken seni yakalamamın imkanı yok. Ben şuna bir üfle diye koşarak mı yanına geleceğim. Sağa çektiriyoruz, durduruyoruz ve sana üfletiyoruz. 2 araç peş peşe geldiniz, sen oraya çektin. Seni orada, diğer aracı da burada aldık kontrol ettik. Sana yetişip camını aç ben sana üfleteceğim diyemem. Gazeteci var, seni çekiyor zaten orada. Senin oraya park ettiğini de gördü" diye cevap verdi.