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Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:07

Bursa'da alkollü sürücü polise yakalanmamak için öyle bir şey yaptı ki! Cezadan kaçamadı...

Bursa'da alkollü yakalanan sürücüyü ikna etmek için polis memurunun tarifli çabası kameraya böyle yansıdı. Sürücünün, "Ben seyir halinde değildim" demesi üzerine polis memuru, uygulamayı nasıl yapamayacağını beden dili ile tarif ederek anlattı. İlginç anlar anbean kameraya yansırken, sürücü ise 2.09 promil alkollü çıktı.

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İHA Yaşam
Bursa’da alkollü sürücü polise yakalanmamak için öyle bir şey yaptı ki! Cezadan kaçamadı...
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde farklı noktalarda düzenledikleri alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor.

50 METRE KALA KAÇTI

Son olarak Fethiye Mahallesi'nde denetim gerçekleştiren ekipleri gören 16 BJR plakalı otomobil sürücüsü, denetime 50 metre kala aracını boş araziye çekerek kontak kapattı. Bunun üzerine aracın yanına giden polis memuru, sürücüye alkol testi yapmak istedi.

"BEN ŞU AN YOLDA DEĞİLİM"

Alkolmetreyi üflemesini isteyen polis memuruna dönen alkollü sürücü Hasan Y., "Ben şu an yolda değilim" dedi. Bunun üzerine gazetecinin, "Siz buraya nasıl geldiniz" sorusuna ise "Tamam da ben şu an yolda değilim, seyir halinde değilim onu söylemek istiyorum" diyen sürücü, alkolmetreyi üfledi. Alkolmetrede 2.09 promil alkollü çıkan sürücü, polise hala araç sürmediğini anlatmaya çalıştı. Ayakta zor yürüyen alkollü sürücü Hasan Y., yine "Seyir halinde değilim" deyince polis memuru, "Seyir halinde nasıl kontrol edeceğim ben seni" diye yanıt verdi.

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POLİS SABIR TAŞINA DÖNDÜ!

İşlemleri tamamlanan sürücü yine, "Ben seyir halinde değildim" deyince, polis memuru sürücüye dönerek uygulamalı şekilde, "Ben, araba sürerken seni yakalamamın imkanı yok. Ben şuna bir üfle diye koşarak mı yanına geleceğim. Sağa çektiriyoruz, durduruyoruz ve sana üfletiyoruz. 2 araç peş peşe geldiniz, sen oraya çektin. Seni orada, diğer aracı da burada aldık kontrol ettik. Sana yetişip camını aç ben sana üfleteceğim diyemem. Gazeteci var, seni çekiyor zaten orada. Senin oraya park ettiğini de gördü" diye cevap verdi.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Alkollü sürücü, bu açıklama karşısında cevap veremezken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da alkollü sürücü polise yakalanmamak için öyle bir şey yaptı ki! Cezadan kaçamadı...
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