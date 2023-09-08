Bursa’da aranan şahıslara operasyon: Çok sayıda gözaltı var

145 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de desteklediği şafak operasyonuna 1000 polis katıldı. 145 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü FETÖ üyesi olmak üzere, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Silahlı yağma', 'Kasten öldürme', 'Hırsızlık ve dolandırıcılık', 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan 101 kişi gözaltına alındı.