Bursa’da babaannesinin emekli maaşını çeken genç ’gasba uğradım’ dedi: Olayın aslı çok başkaymış!

MAAŞI HARCADIĞI İÇİN YALAN SÖYLEMİŞ

S.T. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Çelişkili ifadeler üzerine yapılan araştırmada gasp iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Babaannesinin emekli maaşının 7 bin TL'sini harcadığı için gasp yalanına başvurduğunu itiraf eden ve cep telefonunu da sakladığı öğrenilen S.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.