Bursa’da, berber dükkanında yapılan silahlı saldırıda çırak öldü

Olay, saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi, 2'inci Kanal Caddesi'nde bulunan berber dükkanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Ali Elhalifa'ya silahla ateş etti. Elhalifa, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Elhalifa, yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Öte yandan, şüphelinin, silahlı saldırıdan sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.