Bursa’da can pazarı! Sokak ortasında dehşet saçtı! Sebep: ’Kız meselesi...’

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirsiz kişi, Umut Baran T.'yi konuşmak için bulunduğu kafeden çağırdı.

KAVGANIN SEBEBİ PES DEDİRTTİ!

İkili arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada şüpheli, Umut Baran T.'yi tabancayla 3 kurşunla yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.