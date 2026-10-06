Bursa’da çift evlerinde öldürülmüş halde bulunmuşlardı: Cinayet şüphelisi komşu adliyeye sevk edildi!

ŞÜPHELİ DEFALARCA ŞİKAYET EDİLMİŞ

Soruşturmada, K.S.'nin evinde çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından birçok kez uyarıldığı ve şikayet edildiği bildirildi. Şüphelinin olay günü alt kata inerek Kara çiftinin evine gittiği ve yaşanan tartışmanın ardından çifte saldırdığı belirtildi. Olay yerindeki ilk incelemelerde çiftin vücutlarında sert cisim ve kesici alet darbelerine ilişkin bulgular tespit edildi. Vural ile Asiye Kara çiftinin cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör