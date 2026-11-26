BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE ATEŞ ETTİ!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taksim Yeşilyurt, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Kulak ve omzuna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılan kadın, ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, birkaç sokak ileride aynı silah ile göğsüne ateş etti.