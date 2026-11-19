KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Açılan ateşte vücuduna isabet eden kurşunlarla Y.B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.B., kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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