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Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:59

Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 64 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda 10.2 kilo Metamfetamin, 2.7 kilo Bonzai, 709 gram esrar, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 104 bin 500 TL para ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan yürütülen yapılan soruşturma kapsamında, 64 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 64 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda, yapılan aramalarda, 10.2 kilo Metamfetamin, 2.7 kilo Bonzai, 709 gram esrar, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 104 bin 500 TL para ele geçirildi.

58'İNİN KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden 58'inin 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Sağlama veya Kullanma' suçundan haklarında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

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Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu
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