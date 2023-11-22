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Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:59 Son Güncelleme: 22.11.2023 15:11

Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli dev şafak operasyonu duzenlendi. Operasyonlarda teknik ve fiziki takibe alınan 64 kişinin tamamı yakalandı.

AYHAN FİDAN
Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonun detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hedefteki 64 kişininin tamamının gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan yürütülen yapılan soruşturma kapsamında;Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 64 şüpheliye yönelik olarak 22 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; 64 şüphelinin tamamı yakalanmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam etmektedir. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda; 10.2 kg Metamfetamin, 2.7 kg Bonzai, 709 gram esrar, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 104 bin 500 lira ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan aramalarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Sağlama veya Kullanma" suçlarından haklarında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 sanık yakalamıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde özel harekat ve hassas köpeklerin de katıldığı helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 64 kişinin sorgusunun sürdüğü, mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu
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