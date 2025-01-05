Bursa’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför refüje çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Abdullah S. yönetimindeki 16 MB 7509 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, refüje çarpıp karşı şeride savruldu. Kazada, sürücü Abdullah S. ile yanından bulunan A.S. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.