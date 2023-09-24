Bursa’da düğün dönüşü feci kaza: 6 yaralı

Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi yolunda meydana geldi. Bursa'daki bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan Gökhan V. (28) yönetimindeki 16 ABV 015 plakalı otomobil, mahalle çıkışında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen Kadir E. (25) yönetimindeki 34 GLT 98 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Gökhan V. ile araçta bulunan Ayşegül C. (28), Cevriye K. (52), Göksel K. (27), Ahmet K. (54) ve 1 yaşındaki Ege C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Kadir E.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.