Bursa’da Eda ile 2 arkadaşı ölmüştü: Sürücü alkollü çıktı!





TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın, kaza sırasında 1,10 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisteki ifadesinde, otomobili ile sol şeritte ilerlediği sırada, önüne aniden başka bir otomobilin çıktığını söyleyen Duran, "Bunun üzerine sağ şeride geçtim. Önümdeki araba da sağ şeride geçti. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim" dedi.

Aynı zamanda ölen Eda Baykay'ın teyzesinin oğlu olduğu belirtilen Adem Duran, hastanedeki tedavisinin ardından 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.