Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 ölü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinden kalkan eğitim uçağı dün saat 15.45 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğalgaz çevrim santrali yakınına düştü.Kazada Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı, pilot Hakan Köksal (54) ile yanında bulunan öğrencisi Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti. Olay yerinin yerleşim alanından uzakta olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şunları söyledi: "Tek motorlu bir eğitim uçağı. Bir kişi maalesef uçaktan fırlayarak vefat etmiş, diğeri de uçağın yanmasından mütevellit bir yanma söz konusu."Köksal ve Sağlam'ın cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Uçağının enkazının ise Ankara'dan gelecek ekibin çalışmasının ardından bugün kaldırılacağı öğrenildi. Enkazın bulunduğu bölgeye gelen öğretmen pilot Vedat Sarıkaya, Köksal'ın işini seven biri olduğunu belirterek,"Ben kendisiyle havada bir iki kere telefona görüştüm, olaydan yaklaşıkyarım saat önce. Hava şartları aniden çok hızlı değişime girdi, bir anda kapattı. Görüş neredeyse 200 metrelere düştü. Hemen arkasından aradık ama irtibat koptu. Takip ediyorduk kendisini, geri dönmesini söyledik ama ondan sonra çok hızlı gelişti" dedi.