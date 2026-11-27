Olay, 10 Mayıs'ta saat 05.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmek üzere mekana gelen S.Y. (28), S.Ö. (26), E.T. (24) ile çalışanlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Darbedilerek dışarı çıkarılan ve kendi imkanlarıyla hastaneye giden 3 kişiden E.T., telefonla S.Y.'nin kardeşi Melih Sefa Y.'ye (25) haber verdi. Bunun üzerine Melih Sefa Y. ve arkadaşları olay yerine geldi. Burada Melih Sefa Y. ve arkadaşı Hakan Uyanık ile güvenlik görevlisi Berkant Alkan (20) ile Emre Erdem (28) arasında kavga çıktı. Kavgada Uyanık karnından, Melih Sefa Y. de sağ bacağı ile sol kolundan silahla yaralandı. Çevredekilerin araçlarıyla özel hastaneye kaldırılan Hakan Uyanık hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, kavga öncesi 3 arkadaşın mekandan çıkarıldığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.