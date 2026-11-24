15 DAİREYE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde 3 farklı adres ile 15 daireye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda D.U., yatak odasındaki gardırobun içine yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı. Hırsızlık suçlarından arandığı belirtilen S.U. ve yaşı küçük Y.A. ile şüphelileri olay yerlerine götürdüğü tespit edilen C.T. de gözaltına alındı.