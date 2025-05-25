Bursa’da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Mehmet İraz (42) tarafından kullanılan aracın, yol kenarında park halinde bulunan çekici ve buna bağlı yarı romorka arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet İraz ve yolcu Muhammet Rehvani (29) olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde her iki sürücünün de hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, iki kişinin cansız bedenini araçlardan çıkararak Karacabey Devlet Hastanesi morguna nakletti. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.