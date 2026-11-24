3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI



Ağır yaralanan çocuk, sürücü tarafından kamyonetle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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