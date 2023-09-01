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Giriş Tarihi: 1.9.2023 15:37 Son Güncelleme: 1.9.2023 16:17

Bursa'da feci kaza

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kaza yaptı. Yoldan çıkan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

AYHAN FİDAN
Bursa’da feci kaza

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kaza yaptı. Sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi. Karacabey ilçesi Çanakkale-Bursa karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Karacabey'den Bursa istikametine seyreden sürücü Ozan Bekdemir (26)'in sevk ve idaresindeki otomobil İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey çıkış bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Banket üzerinde 8 metre sürüklenen araç otoyol sonu çıkış levhasının bulunduğu direğe çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü Ozan Bekdemir (26) araçta sıkıştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre sürücü Ozan Bekdemir (26)'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da feci kaza
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