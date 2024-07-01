Bursa’da feci kaza! Bisikletli çocuk hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin ilk müdahaleyi yaptığı kadir, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, sürücü Salman Beki'yi gözaltına aldı.