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Giriş Tarihi: 1.7.2024 05:00

Bursa'da feci kaza! Bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı devam eden çevre yolu üzerinde bisiklet sürerken otomobilin çarptığı Kadir A. (10), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

DHA
Bursa’da feci kaza! Bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kaza, saat 22.00 sıralarında İznik ilçesinde yapımı devam eden çevre yolunun Sansarak Mahallesi, bağlantısında meydana geldi. Salman Beki (64) yönetimindeki otomobil, bisiklet süren Kadir A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin ilk müdahaleyi yaptığı kadir, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, sürücü Salman Beki'yi gözaltına aldı.

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Bursa'da feci kaza! Bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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