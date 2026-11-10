Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs önce ağaca ardından duvara çarptı: Yaralılar var!

MİNİBÜS ÖNCE DUVARA ARDINDAN AĞACA ÇARPTI



Savrulan minibüs, önce fabrika duvarına, ardından ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan sürücü Baran Y. ile yolcular Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

İlk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı! Kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı