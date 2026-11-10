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Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:10 Son Güncelleme: 10.11.2026 16:26

Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs önce ağaca ardından duvara çarptı: Yaralılar var!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, fabrika duvarına ve ağaca çarparak durabildi. Feci kazada yaralıların olduğu bilgisine ulaşılırken korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs önce ağaca ardından duvara çarptı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 09.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde meydana geldi. Baran Y. (23) yönetimindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

MİNİBÜS ÖNCE DUVARA ARDINDAN AĞACA ÇARPTI

Savrulan minibüs, önce fabrika duvarına, ardından ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan sürücü Baran Y. ile yolcular Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

İlk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı! Kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı

16 YAŞINDAKİ FIRAT YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Yaralılardan 16 yaşındaki Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KORKUNÇ KAZA KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, minibüsün kontrolden çıkarak hızla fabrika duvarına ve ağaca çarptığı anlar yer aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İNEGÖL #BURSA

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Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs önce ağaca ardından duvara çarptı: Yaralılar var!
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