Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs önce ağaca ardından duvara çarptı: Yaralılar var!

Kaza, saat 09.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde meydana geldi. Baran Y. (23) yönetimindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
MİNİBÜS ÖNCE DUVARA ARDINDAN AĞACA ÇARPTI
Savrulan minibüs, önce fabrika duvarına, ardından ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan sürücü Baran Y. ile yolcular Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
4 KİŞİ YARALANDI
İlk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı! Kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı
16 YAŞINDAKİ FIRAT YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Yaralılardan 16 yaşındaki Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
KORKUNÇ KAZA KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, minibüsün kontrolden çıkarak hızla fabrika duvarına ve ağaca çarptığı anlar yer aldı.