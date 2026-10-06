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Giriş Tarihi: 6.10.2026 03:40

Bursa’da feci kaza: Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Bursa’da ana yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişiye seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan şahıs, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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İHA
Bursa’da feci kaza: Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
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Kaza, Bursa-İzmir yolu Ertuğrul Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yoldan karşıya geçmek isteyen şahsa seyir halindeki otomobil çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan şahıs ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şahsın üzerine kimlik çıkmadı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

#BURSA
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Bursa’da feci kaza: Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
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