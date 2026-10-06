Bursa’da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağın yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da feci kaza! Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör