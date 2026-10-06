Bursa’da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bursa'da saat 23.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu Ertuğrul Mahallesi mevkisinde feci kaza meydana geldi. İddiaya göre 16 BTY 497 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağın yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Bursa'da feci kaza! Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti | Video